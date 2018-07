Vos, Blaak en Van der Breggen naar EK in Glasgow

Zij krijgen in de wegwedstrijd hulp van Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Janneke Ensing, Sabrina Stultiens en Lorena Wiebes.



Annemiek van Vleuten, de regerend wereldkampioene tijdrijden, ontbreekt in de selectie voor het EK van volgende maand. Voor de tijdrit in Glasgow zijn Van der Breggen en Van Dijk aangewezen door Veneberg. Van Vleuten eindigde afgelopen week teleurstellend als vierde op het NK tijdrijden.