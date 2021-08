Vos boekt ritzege in Ladies Tour, leiderstrui naar Van den Broek-Blaak

Dankzij haar derde plek nam Van den Broek-Blaak de leiderstrui over van de Zwitserse Marlen Reusser, die een voorsprong van tien seconden had op de Nederlandse van Team SD Worx.

Zo’n 50 kilometer voor de finish waren Vos en haar medevluchters in de aanval gegaan en werden niet meer achterhaald door het peloton. ,,We hadden de wedstrijd goed onder controle”, concludeerde Vos voldaan. ,,Toen we voorop kwamen, maakte met name Niewiadoma de finale hard. Ik wist dat ik een goede kans had om te winnen op deze aankomst, al weet je na zo’n zware dag nooit hoe je benen gaan aanvoelen bij het aanzetten voor zo’n sprint.”

Vos won dinsdag al de proloog in de Ladies Tour. ,,Aan mijn positie in het algemeen klassement heb ik onderweg nog niet te veel gedacht, ik wist dat Chantal er goed voor stond en de trui waarschijnlijk zou nemen. Ik ben blij met deze twee ritzeges in deze Simac Ladies Tour. Zondag wacht nog een lastige en zware slotdag rond Arnhem. Het wordt zaak me weer op te zien te laden voor die rit en dan gaan we zien wat er nog meer voor onze ploeg inzit.”

Vos staat op de vijfde plek in het klassement, op één minuut en vier seconden van Van den Broek-Blaak. ,,Zondag wacht nog een lastige etappe, maar vandaag hebben we als ploeg - ondanks het gemis van twee rensters - bewezen dat we zo’n rit aankunnen. We gaan er nu alles aan doen om de eindzege binnen te halen”, zei Van den Broek-Blaak.