Vos draagt Giro-zege op aan overleden renster Verschueren

Voor de 34-jarige Vos is het alweer de 29ste dagzege uit haar loopbaan in de Giro d’Italia. In 2011, 2012 en 2014 greep ze ook de eindzege. Ze droeg de zege op aan Jolien Verschueren, de Belgische veldrijdster die afgelopen week overleed aan kanker. ,,Het is ongelooflijk dat je hier nog kunt doen wat je graag doet en dat je tegelijkertijd Jolien verliest”, zei een geëmotioneerde Vos, die bij het passeren van de finish naar de hemel had gewezen. ,,Wij denken soms dat we het zwaar hebben hier, maar er is zo veel meer in het leven. Ik heb aan haar gedacht en dat gaf me extra kracht omdat ik wist hoe toegewijd zij was. Ik wilde dit doen voor haar vandaag.”