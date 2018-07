Vos eindwinnares BeNe Ladies Tour

Van der Poel voltooit unieke hattrick op NK mountainbi­ken

19:29 Mathieu van der Poel is na zijn Nederlandse titel op de weg en in het veldrijden ook Nederlands kampioen op de mountainbike. De 23-jarige Van der Poel toonde in Apeldoorn andermaal zijn klasse en won met overmacht de Nederlandse MTB-titel. Hans Becking was de 'best of the rest' en Michiel van der Heijden moest genoegen nemen met brons.