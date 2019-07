Vos klopt Kennedy op de streep in Giro Rosa

Tour de France Teunissen houdt geel na master­class Jum­bo-Vis­ma

17:11 Jumbo-Visma heeft met groot vertoon van macht de ploegentijdrit in de Tour de France gewonnen. De ploeg was op de finish in Brussel 21 seconden sneller dan nummer twee Team Ineos. Nederlander Mike Teunissen verstevigt dan ook zijn positie als geletruidrager.