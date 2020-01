Vos moet veldrit in Brussel overslaan, NK mogelijk in gevaar

Volgende week zijn de Nederlandse kampioenschappen in Rucphen, waar de vrouwen zondagmiddag het programma afsluiten. Vos begon haar veldritseizoen vorige maand met winst in het Belgische Essen. Bij de wereldbekerwedstrijden in Namen en Heusden-Zolder eindigde ze respectievelijk als negende en vierde. Vos, zevenvoudig wereldkampioene veldrijden, zou zondag meedoen in Brussel. Ze kampt naar verluidt met een liesblessure. Onduidelijk is wat dat betekent voor haar deelname aan de NK.



Vos heeft deze winter ook de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide (26 januari) en de WK in Zwitserland (2 februari) nog op haar programma staan.