Vos na val uit Energy Women's Tour

Vos was na de zege in de tweede etappe de leider in de Britse etappekoers. Ze noemt het afstappen heel zonde, omdat ze zo goed in het klassement stond. "Het tempo in het peloton ging flink omhoog op weg naar de tussensprint. Ergens voor me viel iemand die ik niet kon ontwijken", zegt Vos. "Ik viel hard op mijn hoofd maar behalve een snee en wat schaafwonden , heb ik geen verwondingen. Ik moest echter naar het ziekenhuis voor hechtingen."



CCC Liv, de ploeg van Vos, meldt dat ook ploeggenoten Jeanne Korevaar en de Belgische Valerie Demey door de val moesten opgeven.