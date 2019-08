Vos soleert naar ritzege in Noorwegen

De kopvrouw van CCC-Liv nam de leiding in het klassement over van landgenote Lorena Wiebes, die donderdag de openingsrit op haar naam had geschreven. Vos sprintte toen in Horten naar de vijfde plaats. Wiebes moest vrijdag genoegen nemen met de zevende plaats. De Ronde van Noorwegen telt vier etappes en maakt deel uit van de WorldTour voor vrouwen.

Vorig jaar won Vos alle etappes en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen, die toen uit drie ritten bestond. In 2017 was de Brabantse ook de beste in de etappekoers, in 2016 won Lucinda Brand.