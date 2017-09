Vos twijfelt niet aan eenheid bij Oranje

,,Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen kunnen goed sprinten, maar in een grotere groep is de winstkans wat kleiner. Dus zullen zij eerder voor de aanval moeten kiezen. Voor mij is aankomen met een groepje juist weer prima. Maar uiteindelijk moeten we in de race bekijken op welke manier we de meeste kans hebben op de overwinning. Want we gaan niet voor een eventuele medaillekans. Nee, we willen per se winnen'', zegt de vrouw die in 2013 de laatste Nederlandse wereldkampioene was. Ook het jaar ervoor behaalde ze in Valkenburg de hoofdprijs.