Vos wint eerste rit in Ronde van de Ardèche

Prostaat­kan­ker vastge­steld bij Ineos-baas Brailsford

13:55 Dave Brailsford, de ploegbaas van wielerteam Ineos, heeft kort voor de Tour de France te horen gekregen dat prostaatkanker bij hem is vastgesteld. De 55-jarige Brit onthult dat in een interview met The Times. Brailsford onderging zo’n drie weken geleden een vijf uur durende operatie. Hij hoort op korte termijn of de kanker is verdwenen.