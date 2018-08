Vos wint ook tweede etappe in Noorwegen

Europees kampioen Campe­naerts toch in Vuelta

11:34 Victor Campenaerts mag toch meedoen aan de Ronde van Spanje. De 26-jarige tijdritspecialist uit België had in eerste instantie geen plek gekregen in de selectie van Lotto Soudal voor de Vuelta, maar mag nu de zieke Tomasz Marczynski vervangen.