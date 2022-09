Vuelta-winnaar Evenepoel ontketend naar wereldtitel op bewogen WK met opgave Van der Poel na arrestatie

Remco Evenepoel heeft op indrukwekkende wijze zijn eerste wereldtitel bij de profs veroverd. De pas 22-jarige Belg, deze maand al winnaar van de Vuelta, vernederde in het Australische Wollongong de concurrentie en kwam met grote voorsprong over de streep. Voor Nederland werd het WK ontsierd door een arrestatie en vroege opgave van kopman Mathieu van der Poel .

De Fransman Christophe Laporte pakte het zilver, brons ging naar de Australiër Michael Matthews. Beste Nederlander was Bauke Mollema op de 25ste plaats, nadat de voor een medaille strijdende Pascal Eenkhoorn in de laatste kilometer was ingerekend.

Evenepoel is de eerste Belgische wereldkampioen sinds Philippe Gilbert tien jaar geleden in Valkenburg won. In 2018 liet hij al zien een topper in spé te zijn door de wereldtitel bij de junioren in de wacht te slepen.

Bekijk de laatste meters van Remco Evenepoel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met nog zo’n 60 kilometer reed Evenepoel met nog wat andere renners weg uit het peloton. Hij kreeg een aantal renners mee, maar soleerde de laatste 25 kilometer naar de winst en de regenboogtrui.

Nederland was Mathieu van der Poel al vroeg in de koers kwijtgeraakt. De kopman had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden. De ontgoochelde renner stapte al na 30 kilometer af. Van der Poel moet zich dinsdag nogmaals bij de autoriteiten melden en hoopt dan terug naar huis te kunnen keren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK wielrennen

Op 18 september begon in Australische Wollongong het WK wielrennen. Met de wegwedstrijd voor de mannen wordt de lange wielerweek afgesloten. Bekijk hier alle uitslagen. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Remco Evenepoel. © photo: Cor Vos

Volledig scherm © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © ANP