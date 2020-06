Waarom de gevreesde kaalslag in peloton is uitgebleven

Tom Dumoulin na een jaar zonder koersen: ‘Ben ik nog wel goed genoeg?’

13 juni Zondag is het een jaar geleden dat Tom Dumoulin (29) zijn laatste wedstrijd reed. Twaalf maanden zonder koers: kan je het dan nog? ,,Mijn laatste echt goede wedstrijd was het WK in 2018. Dat zal ongeveer twee jaar geleden zijn als ik straks weer aan de start sta. Natuurlijk twijfel ik dan.”