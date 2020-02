Waarom de zegetocht van ‘MVDP’ in het niet viel bij de vrouwenkoers

Ribbedebie was ie. Het duurde deze keer zeven minuten en dertien seconden. Daarna rolde Mathieu van der Poel een uur lang in zijn eentje door de modder - een landingsbaan of drie voor de gewone stervelingen uit. Het was een wedstrijd die geen wedstrijd was. Je kon er alleen maar naar staren zoals je naar onweer, Bob Ross of de supergravitatietheorie kijkt: je ziet het wel, maar je begrijpt het niet.