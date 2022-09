Waarom deze ‘betrapte’ veldrijder zijn haar laat groeien

Hij zou als leadzanger van de nieuwste Britpopsensatie zeker niet misstaan, maar Toon Aerts - in 2019 Belgisch kampioen veldrijden en drie keer winnaar van het brons bij het WK (2019, 2020, 2021) - grijpt alles aan om zijn onschuld te bewijzen in een inmiddels lange dopingzaak. Ook het laten groeien van zijn haar.

Wat is er precies aan de hand? Toon Aerts testte op 19 januari positief op doping bij een controle buiten competitie. Bij de 28-jarige veldrijder van Baloise Trek Lions werden sporen van het verboden product letrozole metabolite gevonden. Aerts ontkende en vroeg een contra-expertise aan bij de internationale wielrenunie UCI. Het resultaat daarvan is nog steeds niet bekend.

Aerts, nog steeds geschorst, laat nu zijn haar groeien. Niet uit protest, wel als potentieel bewijsmateriaal. Volgens de Belgische toxicoloog Jan Tytgat kan dat hem absoluut helpen. ,,Als je haar ongeveer 24 centimeter lang is, kan je effectief twee jaar terug gaan in de tijd”, zegt hij in de Belgische krant Het Laatste Nieuws.



Aerts wil met zijn langere coupe voorbereid zijn als de Internationale Wielrenunie (UCI) verder onderzoek gaat uitvoeren. Die kans is groot omdat het onderzoek veel vertraging heeft opgelopen omdat de dopinglaboratoria in het Belgische Leuven en het Duitse Keulen andere procedures volgden bij de contra-expertise.

Quote Haaranaly­ses laten toe om ver in het verleden terug te blikken op waar je aan bent blootge­steld óf wat je hebt ingenomen Toxicoloog Jan Tytgat

Bij het WADA (World Anti-Doping Agency) gebruiken ze voorlopig alleen urine- en bloedtesten, maar Aerts staat vrij zelf bewijsstukken aan te brengen. Een logische zet, vindt Tytgat, hoogleraar toxicologie aan de KU Leuven. ,,Ik vind het wat raar dat het WADA het nog niet als standaardstaal meeneemt. Als iemand effectief z’n onschuld wil aantonen, dan kan je met een correcte haaranalyse best wel wat bewijzen. Haaranalyses laten toe om ver in het verleden terug te blikken op waar je aan bent blootgesteld óf wat je hebt ingenomen. In tegenstelling tot urine of bloed, waar je bij een geneesmiddel of doping tot een paar dagen tot een week terug in de tijd kan gaan.”

Haarcellen

,,Om je onschuld te bewijzen, kan je een staal van je haar ter beschikking stellen", vervolgt Tytgat. ,,Het groeit met één centimeter per maand. Aan de haarwortel staan nog levende cellen, en uit het bloed kan je dan een overdracht krijgen van doping naar die levende haarcellen. Het mogelijke dopingproduct groeit mee uit met die sarcofaag waar het in vervat zit. Als je haar 24 centimeter lang is, kan je effectief twee jaar terug gaan in de tijd.”

Aerts maakt sinds vorige week geen deel meer uit van zijn Belgische ploeg Baloise Trek Lions. Het team van manager Sven Nys heeft de samenwerking met de voormalige Belgische kampioen in onderling overleg beëindigd. ,,Voor een goed begrip: we zijn Toon en zijn verdediging steeds blijven geloven, hebben inzage gehad in de resultaten van zijn onderzoek en vinden die geloofwaardig", aldus Nys. ,,Maar tot op vandaag heeft de UCI zich helaas nog steeds niet definitief uitgesproken. Het is in die omstandigheden noch voor de ploeg, noch voor Toon zelf wenselijk dat hij zou starten.”

