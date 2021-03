Waarom Hennie Kuiper Milaan-San Remo 1985 won? ‘Niet omdat ik iemand heb belazerd’

Fiets van Hennie Kuiper is blikvanger in Pop-Up Fietsmuse­um Dieren

28 januari DIEREN - Wie bij het woord museum denkt aan een zalencomplex waarin je uren kunt dwalen, staat bij het Pop-Up Fietsmuseum in Dieren raar te kijken. Het is piepklein, niet groter dan een gemiddelde studentenkamer. Maar als het goed is, is het een voorproefje van een echt museum. Er wordt naarstig gezocht naar een geschikt pand.