Waarom Parijs-Roubaix doorging na de dramatische val van Goolaerts

Sunweb heeft meerdere troeven in Amstel Gold Race

15:10 Sunweb trekt zondag naar Limburg met drie renners op wie wordt gerekend in de finale van de Amstel Gold Race. Ploegleider Aike Visbeek ziet in de Nederlandse klassieker kansen voor de Deen Søren Kragh Andersen, de Australiër Michael Matthews en Simon Geschke, de Duitser die voldoende hersteld is van een sleutelbeenbreuk.