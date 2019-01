Wanty en Cofidis weer naar Tour de France

Terpstra opnieuw beste in Zesdaagse Rotterdam

9 januari Niki Terpstra en zijn kersverse Franse ploeggenoot Thomas Boudat hebben de Zesdaagse van Rotterdam op hun naam geschreven. Het was de vierde keer dat Terpstra won in Ahoy, nadat hij al drie keer eerder met Iljo Keisse ( 2013, 2014, 2105) naar de eindzege was gereden. Het was voor Terpstra de eerste overwinning voor zijn nieuwe ploeg Direct Energie.