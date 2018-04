Wat doet Parijs-Roubaix met het menselijk lichaam?

Koen de Kort zei het al eens ter verduidelijking van de tatoeage van een gladiator op zijn lijf: ‘Wij fietsers zijn gladiatoren. We riskeren ons lichaam, onze huid, voor het vermaak van anderen’. Er zijn voldoende risico’s tijdens het wielrennen, genoeg kans op kwetsuren. Bij De Kort’s opmerking draaide het om valpartijen, maar afgezien daarvan: de ene wedstrijd is de andere niet. Zo heeft Parijs-Roubaix om z’n kasseien meer impact op het lichaam dan de Ronde van Vlaanderen.

Door Lisette van der Geest

Van de 257 kilometer die renners als De Kort en Niki Terpstra zondag afleggen in de ‘Hel van het Noorden’ is 54,5 kilometer op kasseien, verdeeld over 29 kasseienstroken. Dat is 500 meter minder dan een jaar geleden, maar een groot verschil maakt het niet; 54,5 kilometer met de handen ‘rustend’ op een trillend stuur is ruim voldoende voor een flinke kans op blaren.

Peter van Esseveldt, de toenmalige ploegarts van wielerformatie Rabobank, vergeleek de effecten van Parijs-Roubaix eerder in het AD met het krijgen van een pak slaag. ,,Met dat verschil dat de trauma’s zich dan op een paar specifieke plaatsen voordoen en na deze koers over het hele lichaam. Er ontstaan allerlei micro-beschadigingen.”

Volledig scherm Kasseistrook uit de route van Parijs-Roubaix 2018. © Photo News

Scheurtjes

Om te beginnen in de polsen. De pols is een ingewikkeld en kwetsbaar gewricht. Niet alleen de huid komt onder druk te staan, ook het spierkapsel wordt flink belast en daarin ontstaan micro-scheurtjes. Het bovenlichaam van een renner krijgt door de continue voorovergebogen houding standaard al meer te verduren dan dat van bijvoorbeeld een hardloper. Maar na een lange tocht over kasseien komen daar een stijve nek en schouders bij door kleine scheurtjes in de spiervezels die verkleven. Hetzelfde geldt voor de spieren in de onderrug. De trillingen op de kasseien hebben vooral impact op de kleine rugspiertjes, waarna de grotere spieren ook minder functioneren.

Zonder goede zeem in de broek is een tocht op een racefiets sowieso geen aanrader, maar geen renner rijdt Parijs-Roubaix zonder kans op een aangetast zitvlak – hoe goed de zeem ook is. Dat kan zich uiten in blaarvorming en beschadiging van de huid, plus problemen aan de balzak. Over naar de benen. Al doen ze het voornaamste werk, ze hebben door de trillingen relatief weinig te lijden, de spieren staan vrijwel continu onder druk. Dat geldt niet voor de enkels, ook daarin ontstaan micro-scheurtjes.

Volledig scherm Niki Terpstra verkent het parcours van Parijs-Roubaix. © BELGA

Hoestbuien

Met vettige en natte kasseien zoals nu tijdens de verkenningsrondjes ter voorbereiding door de ploegen is de kans op valpartijen groot, maar de kans op stof weer kleiner. De verwachting is dat het grootste deel van de kasseien voor de start van de race is opgedroogd, het gevolg: meer stof en grotere kans op hoestbuien. De mond, neus, keel en longen van renners zijn namelijk erg gevoelig.

Tot zover de aanwijsbare fysieke gevolgen. In het lichaam voltrekken zich ook zogenaamde biochemische processen, zo legde dokter Van Esseveldt in 2011 in het AD uit. ,,Het lichaam reageert op de enorme inspanning”, zei hij destijds. Daardoor komen stoffen vrij die bij griep ook worden aangemaakt. Het is een herstelproces, maar het voelt niet prettig. ,,Eigenlijk word je op deze manier patiënt op vrijwillige basis.”

‘Enorme bobbels’

De effecten kunnen per renner verschillen. Zo staan Lars Boom en Niki Terpstra bekend als renners die goed kunnen sturen en hebben zij daardoor minder snel problemen. Servais Knaven, die de race tijdens zijn carrière zestien keer uitreed, merkte dat zijn lichaam beter reageerde naarmate hij ouder werd. De eerste jaren kwam hij door de spierpijn amper zijn bed uit en de huidige ploegleider van Sky kreeg na Parijs-Roubaix altijd merkwaardige ‘enorme’ bobbels op zijn arm, net onder zijn pols. Oorzaak onbekend. ,,Misschien doordat je de halve dag onder in je stuur hangt”, zei hij in 2011.

Mocht aanstaande maandag tegenvallen bij Terpstra en De Kort, dan geldt wel: blijvend zijn bovengenoemde beschadigingen doorgaans niet, de herstelduur is in principe een week à tien dagen.