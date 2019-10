Wat kunnen we verwachten van de EK baanwielrennen?

Zeeman (Jum­bo-Vis­ma) had meer tijdritten in de Tour gewild

15 oktober Merijn Zeeman, sportdirecteur van Jumbo-Visma, had graag meer tijdritkilometers in de Tour de France van 2020 gezien. In het routeschema dat vandaag in Parijs werd bekendgemaakt zit alleen een klimtijdrit op de voorlaatste dag.