Weduwe Scarponi: Een wond die nooit meer zal genezen

,,Met deze korte brief wil ik heel de wielerfamilie bedanken voor de talrijke steunbetuigingen en het tonen van enige aanwezigheid. Dankzij die warme woorden en genegenheid hebben we ons nooit eenzaam gevoeld in een donkere en moeilijke periode. Ik moet mijn oprechte dank uitspreken, jullie hebben ons hart op duizend manieren verwarmd. Van eenvoudige emotionele steun tot praktische hulp."



,,Natuurlijk schrijf ik deze brief ook in naam van mijn kleine schatjes Giacomo en Tommaso (de tweeling). Dankzij de hulp, steun en solidariteit van iedereen zal ik in staat zijn om hen te vertellen wat een soort vader Michele was en hoezeer hij door iedereen geliefd was. Dit zal onze eerste Kerstmis zijn zonder hem, maar ik wens jullie toch prettige feestdagen. Met heel mijn hart: nogmaals bedankt. Anna."