Weening nieuwe ploeggenoot Mollema bij Trek-Segafredo

Strijd in het veld Iserbyt over Van der Poel: ‘Niemand weet wat hij niét kan’

1 juni Eli Iserbyt (22) wist in zijn eerste veldritseizoen tussen de toppers meteen elf keer te winnen, met de eindzege in de DVV-trofee als hoogtepunt. Maar toen Mathieu van der Poel begin november mee kwam crossen, was het vooral de Nederlander die - niet voor het eerst - de show stal. ,,Ik heb mezelf ook al veel afgevraagd hoe je hem kan verslaan”, aldus Iserbyt in een interview met sponsor Shimano.