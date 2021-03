Welke zege van Mathieu van der Poel maakte de meeste indruk?

PollEen solo van 72 kilometer in de BinckBank Tour? Die fenomenale ontknoping in de Amstel Gold Race twee jaar geleden? Of toch maar de indrukwekkende explosies gisteren in Strade Bianche? In welke koers hij aan de start verschijnt of welke overwinning hij ook boekt vallen de kaken van verbazing en bewondering naar beneden. Tussen alle explosies van macht en klasse beperken wij ons tot zijn zeges. Welke overwinning maakte op jou de meeste indruk? Kies uit onze vijf nominaties.

1. Ronde van Vlaanderen 2020

In de Ronde van Vlaanderen bewijst Mathieu van der Poel zijn topvorm. Met Julian Alaphilippe rijdt VDP weg op de Koppenberg. Wout van Aert komt even later aansluiten. Na een aanrijding met een motor verdwijnt Alaphilippe uit koers, Van Aert en Van der Poel rijden samen naar Oudenaarde waar een zenuwslopende sprint plaatsvindt. Van der Poel is 7 centimeter eerder over de streep voor zijn eerste ‘Monument’.

2. Amstel Gold Race 2019

Van der Poel opent de finale op meer dan 50 kilometer van de streep. De Nederlander moet echter op weg naar Berg en Terbijt toekijken hoe Alaphilippe en Fuglsang het ritme overnemen. In zes waanzinnige slotkilometers perst Van der Poel er echter alles uit. De twee vooraan loeren te veel naar elkaar en in de laatste honderden meters komt alles samen: VDP dendert over iedereen heen en wint zijn eerste grote klassieke zege.

3. Nederlands kampioen 2020

Door het coronavirus ontbrak het klassieke voorjaar van 2020. In de Italiaanse klassiekers valt het nog wat tegen, maar bij het NK op en rond de VAM-berg zet Van der Poel de puntjes op de i. Op 40 kilometer van de aankomst rijdt hij in z’n eentje weg. Het peloton is niet bij machte om hem nog bij te halen. De tweede Nederlandse titel op de weg is een feit.

4. GP Denain 2019

De klap was immens in Nokere. In wat zijn eerste klassieke voorjaar op de weg moet worden, gaat Mathieu van der Poel in zijn eerste eendagswedstrijd hard tegen de grond. Het lijkt erop dat zijn voorjaar voorbij is nog voor het goed en wel is begonnen. Tot Van der Poel een klein weekje later alsof het niets is de GP Denain naar zijn hand zet. Op 40 kilometer van de streep rijdt hij het peloton in de prak. In de finale gaat hij op en over de vluchters en wint in Frankrijk solo zijn eerste grote eendagskoers.

5. Strade Bianche 2021

Over gisteren is alles al gezegd en geschreven: de zege van Mathieu van der Poel in Siena was een kunststukje van formaat.

Poll Wat is de mooiste overwinning van Mathieu van der Poel? Millimetersprint Ronde van Vlaanderen tegen Van Aert (2020)

De explosie in de Amstel Gold Race (2019)

Zege Strade Bianche (2021)

Nederlands kampioen na solo van 40 kilometer (2020)

