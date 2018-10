Wellens en De Gendt begonnen aan opmerkelijke tocht

Wellens werd gisteren nog vijfde in de Ronde van Lombardije. Een dag later begon hij met De Gendt aan het eerste deel met meteen al het doorkruisen van de Alpen.



,,We gaan het allemaal op ons gemak doen", zei De Gendt op radiozender Radio 1. ,,Als we een mooie plaats zien, zullen we daar stoppen om iets te drinken of te eten. We fietsen elke dag iets minder dan 200 kilometer. Of we er nu iedere dag 10 of 11 uur over doen, maakt me niet zoveel uit. Ik heb maar één regel: we moeten voor het donker thuis zijn.''



Wellens en De Gendt zijn goede vrienden. ,,Voorlopig nog wel", lachte De Gendt. ,,We zullen zien of dat over zes dagen nog zo is.''