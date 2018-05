Wellens twee jaar langer bij Lotto-Soudal

Dat liet Wellens zelf weten aan de 'Captains of Cycling', de business club van de Belgische formatie. De Limburger was einde contract en genoot ook interesse van andere ploegen, maar blijft dus aan boord bij de troepen van Marc Sergeant. ,,Ik houd van stabiliteit'', zei de klimmer, tevens een erkend avonturier. ,,Voor de eerste keer in mijn carrière beschikte ik over een aflopend contract. Dat betekende dat ik met andere teams kon praten. Maar ik zit goed bij Lotto Soudal en wil me hier verder ontwikkelen.''