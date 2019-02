Wellens wint eerste etappe in Ruta del Sol, Kruijswijk vijfde

De Belg van Lotto Soudal, die vorig jaar ook het algemeen klassement won, was na 164 kilometer de sterkte op de steile slotklim van ruim een kilometer. Steven Kruijswijk en Antwan Tolhoek, beiden van Team Jumbo-Visma, eindigden respectievelijk als vijfde en negende op negen seconden van ritwinnaar Wellens, die in de ‘sprint’ de Deen Jakob Fuglsang en de Spanjaard Ion Izagirre (beiden Astana) klopte.



Al vroeg in de rit van 170,5 kilometer ging een groepje met daarin Jetse Bol ervandoor. Op zo’n 25 kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen. Op de slotklim van ruim een kilometer zat Kruijswijk goed voorin. Wellens zette in de laatste 200 meter zijn sprint in en werd niet meer bijgehaald. De 27-jarige Belg won in de voorgaande twee jaar ook een rit in de Ruta del Sol. Vorig jaar won hij ook het eindklassement.