Wellens wint tijdrit, Evenepoel behoudt leiderstrui

Bauke Mollema ‘Leuk voor later, maar toen had ik al vraagte­kens bij de heer Cobo’

13 juni Nu Juan José Cobo is geschrapt als eindwinnaar van de Vuelta van 2011, heeft Bauke Mollema alsnog zijn zo felbegeerde podiumplek in een grote ronde. Vooral leuk voor later, al had Mollema in 2011 al twijfels bij de zege van de Spanjaard.