Wereldkampioen Remco Evenepoel veilt regenboogtrui voor Pieters: ‘Ik leef erg met Amy mee’

Amy Pieters boekt progressie: revalide­ren­de wielren­ster maakt eerste wandelinge­tje achter rollator

Prachtig nieuws uit het Daan Theeuwes Revalidatiecentrum in Woerden: Amy Pieters heeft progressie geboekt in haar al maanden durende revalidatieproces. De wielrenster, die vlak voor kerstmis van het vorige jaar na een botsing zwaar ten val kwam tijdens een wegtraining van de Nederlandse baanploeg in Spanje en maanden in coma lag, heeft haar eerste stappen gezet.

25 oktober