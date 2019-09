Wereldkampioen wielrennen verdient 7.750 euro, winnaars mixed team relay 2000 meer

Ackermann dankt ‘luxeknecht’ Sagan bij winst in Gooikse Pijl

22 september Pascal Ackermann had vandaag in de wielerkoers Gooikse Pijl de luxe van een drievoudig wereldkampioen als luxeknecht. De Slowaak Peter Sagan leidde de Duitser naar winst, een week voordat Ackermann in Yorkshire met de Duitse ploeg op jacht gaat naar de wereldtitel.