Wereldkampioene Cant klopt Betsema in Zonhoven

Superieure Van der Poel ook in Antwerpen ongenaak­baar

15 december Mathieu van der Poel heeft net als in 2014, 2016 en 2017 de Scheldecross op zijn naam geschreven. Van der Poel was weer een klasse apart en hield de Belgen Toon Aerts en Wout van Aert ruim een minuut achter zich.