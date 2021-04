Wereldkampioene Van der Breggen helpt nieuwe heldin Vollering aan eerste grote zege

Door Daan Hakkenberg en Daniel Dwarswaard



Terwijl Demi Vollering letterlijk huilt van geluk na haar eerste grote zege in de finishstraat in Luik, staat wereldkampioen en ploeggenote Anna van der Bruggen een kilometer verder onder een tunneltje naast de Maas. VDB komt net onder de douche vandaan. ,,Of ik niet naar het podium moet voor Demi? Nee, ik had het verschrikkelijk koud en wilde eerste even lekker douchen. Ik zie de foto’s wel voorbij komen.’’ De één in de schijnwerpers van de winst, de ander als meesterknecht ver weg van de camera’s. Precies zoals ze het vanochtend in alle vroegte bij de start in Bastenaken hadden bedacht.



Vollering schiet een paar keer vol. Zo mooi vindt ze het dat een groot kampioen als Van der Bruggen haar in staat stelt te winnen. Na de laatste beklimming, Roche-aux-Faucons, komt Van der Breggen niet meer van kop af en piloteert Vollering naar de finish. Vollering denkt ook aan vroeger. ‘Luik’ is altijd al haar favoriete klassieker geweest. Ze vindt het prachtig die Waalse lastige klimmetjes. Twee jaar terug was ze al derde. ,,Ik ben hier met mijn vriend vaak geweest voor fietsweekendjes. Ook met vriendinnen. Zij zien mij jaren later op televisie winnen. Dat emotioneert mij.’’