Wereldkampioene veldrijden Brand zorgt in Thüringen voor tweede Nederlandse dagzege

Ook dit jaar streep door ZLM Tour

17 mei De 33ste editie van de ZLM Tour gaat ook dit jaar niet door. De organisatie de Nederlandse etappekoers laat weten dat er zo kort voor de start van de wielerwedstrijd nog te veel onzekerheid is over de snelheid waarmee noodzakelijke de versoepelingen worden doorgevoerd. ,,Dit geeft met name bij de dertig gemeenten die bij het evenement betrokken zijn te weinig vertrouwen", projectleider Niels Geven van organisator Libéma Profcycling.