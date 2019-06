Wie blijven over als kanshebbers voor de Tour de France?

Chris Froome komt niet. Tom Dumoulin komt ook niet. Geraint Thomas is getekend door snij- en schaafwonden. Adam Yates en Steven Kruijswijk zijn ziek. Wie blijven over als favorieten voor de eindzege in de Tour de France?

1. Egan Bernal (Team Ineos - quotering: 3.6)

Met stip op één binnengekomen na de valpartijen van bovengenoemde topfavorieten. Ook bij wedkantoor Toto. De jonge Colombiaan (slechts 22 jaar oud) laat momenteel in de Ronde van Zwitserland zien de beste klimmer van het peloton te zijn. Tot de sleutelbeenbreuk in het voorjaar verkeerde Bernal al in een goede vorm. De Colombiaan won Parijs-Nice en werd derde in het eindklassement van de Ronde van Catalonië.

2. Geraint Thomas (Team Ineos - quotering: 3.65)

Na het wegvallen van Froome en Dumoulin voor de Tour de France waren alle ogen gericht op Geraint Thomas. Niet veel later lag ook hij op de grond. Aan de valpartij in de vierde rit van de Ronde van Zwitserland hield hij met name snijwonden over. Het is afwachten hoe de winnaar van de Tour van 2018 aan de start in Brussel gaat verschijnen.

3. Jakob Fuglsang (Astana - quotering: 6.0)

De seizoenen van de Deen Jakob Fuglsang lopen altijd in vast stramien. In de voorbereidingskoersen, Dauphiné of Ronde van Zwitserland, rijdt hij ijzersterk en met de besten mee omhoog, in de Tour valt het tegen. Misschien is het nu anders, nog nooit reed hij zo'n sterk voorjaar. De 34-jarige Deen won de Dauphiné en Luik-Bastenaken-Luik. Ook dit jaar wordt van hem een hoge eindklassering in de Tour verwacht.

Volledig scherm Jakob Fuglsang © AP

4. Adam Yates (Mitchelton-Scott - quotering: 12.0)

Nog zo'n renner met een indrukwekkend voorjaar. Adam Yates reed klassementen in Ruta del Sol, Ronde van Catalonië en Tirreno-Adriatico. Enig euvel is dat hij in het slot van de Dauphiné moest afhaken door ziekte. De Brit stond op dat moment tweede in het algemeen klassement. Wanneer zijn herstel spoedig verloopt, kan hij zijn vierde plaats uit 2016 verbeteren.

5. Nairo Quintana (Movistar - quotering: 15.75)

De grootste kracht en grootste zwakte van Nairo Quinta is zijn ploeg. Na Team Ineos zijn nergens zo veel sterke klimmers te vinden als bij Movistar. Alleen heeft ook elke renner zijn eigen ambities en agenda. De Colombiaan kwam de laatste twee edities niet helemaal uit de verf in de Tour, maar sluit hem nooit uit voor de eindzege. De Vuelta en de Giro wist hij al eens te winnen.

6. Richie Porte (Trek-Segafredo - quotering: 16.25)

In zijn periode bij Team Sky was hij altijd de laatste man voor Chris Froome. De Australiër Porte besloot voor zijn eigen kansen te gaan bij BMC en sindsdien achtervolgt pech hem. Porte (34) kwam tot de 5de plek in het eindklassement van de Tour de France 2016, de laatste twee edities moest hij opgeven.

Volledig scherm Richie Porte © AFP

7. Thibaut Pinot (FDJ - quotering: 20.0)

Het is inmiddels al vijf jaar geleden dat Thibaut Pinot derde werd in de Tour de France. Na een jaar van afwezigheid en daarvoor een periode ambities in de Giro d’Italia, is de Fransman terug voor een klassement. Volgens de quoteringen van Toto moet er rekening worden gehouden met de 29-jarige klimmer. De inzet wordt bij winst van Pinot vertwintigvoudigd.

8. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma - quotering: 22.0)

De enige Nederlander met klassementsambities in de komende Tour de France is Steven Kruijswijk. Hoewel hij dit voorjaar twee keer kwakkelde met ziekte, lijkt hij op de klaar te zijn voor een podium in Parijs. De Brabander kent een stabiel seizoen met topklasseringen in Ruta del Sol, Ronde van Catalonië en Ronde van Romandië.

Volledig scherm Steven Kruijswijk © photo: Cor Vos

9. Mikel Landa (Movistar - quotering: 22.0)

De enige renner in deze lijst die vollebak de Giro d’Italia heeft gereden. Hij werd in Italië vierde en roept in de media dat een klassement in de Tour ook best kan. Landa heeft wel te maken met zijn ambitieuze teamgenoten Nairo Quintana en Alejandro Valverde. In 2017 werd de 29-jarige Landa vierde in de Tour.

10. Romain Bardet (AG2R-La Mondiale - quotering: 26.0)