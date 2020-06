Wie wil er dit jaar eigenlijk wél starten in Ronde van Lombardije?

Door Daan Hakkenberg



Rugnummer 1 op het shirt gespeld, lovende woorden bij de presentatie voor de start en voordat het startschot klinkt uiteraard opgesteld op de eerste rij. Bauke Mollema weet dondersgoed wat hem dit jaar als titelverdediger te wachten zal staan als hij op 15 augustus in Bergamo aan de start verschijnt van de Ronde van Lombardije. Het zijn de privileges die een titelverdediger ten deel vallen. Maar Mollema twijfelt over zijn deelname aan de Ronde van Lombardije dit coronajaar. ,,Ik wil heel graag starten, maar ik weet het niet zeker. Het wordt lastig,’’ vertelde hij gisteren aan deze site.

En dat zegt Mollema niet zomaar, want hij is een echte Lombardije-liefhebber. In zijn carrière haalde hij al negen keer de finish en zo is hij van alle Nederlanders in het huidige peloton recordhouder. Van alle actieve renners kwamen alleen ex-winnaars Vincenzo Nibali, Philippe Gilbert, Dan Martin (alle drie 10 keer) en Giovanni Visconti (11 maal) vaker over de streep in Como.

Verschillende wielerbloedgroepen

De Ronde van Lombardije is een van de meest typische klassiekers en kent traditiegetrouw een deelnemersveld van verschillenden wielerbloedgroepen. Als laatste grote eendagswedstrijd van het jaar met bijna 4000 hoogtemeters is het Italiaanse monument een toevluchtsoord voor ronderenners, klimmers en specialisten van de heuvelklassiekers. Met dien verstande: niemand weet aan het einde van het seizoen hoe goed de benen nog zijn. Ter illustratie: Mollema sprong afgelopen jaar weg uit een groep met daarin onder andere Alejandro Valverde, Tour-winnaar Egan Bernal, Vuelta-winnaar Primoz Roglic, Tim Wellens, Jakob Fuglsang en Emanuel Buchmann.

Maar in dit coronajaar is alles anders. Lombardije is niet de langer de seizoensafsluiter. De wedstrijd staat na Strade Bianche en Milaan - San Remo ingetekend als nummer drie in een serie grote Italiaanse klassiekers na de herstart van het wielerseizoen. Precies twee weken voor de start van de Tour de France en de wedstrijd valt samen met Critérium du Dauphiné, een van de weinige etappewedstrijden die klassementsrenners kunnen gebruiken als voorbereiding op de Tour. Mollema weet nog niet of hij op hoogtestage is als Tour-voorbereiding, maar het kan ook zijn dat hij Dauphiné rijdt en daarna nogmaals op trainingskamp gaat of misschien toch in Bergamo aan de start staat.

De drie Jumbo-Visma-kopmannen kiezen waarschijnlijk voor de Dauphiné. © Cor Vos

Het Italiaanse drieluik (Strade Bianche, Milaan - San Remo en Ronde van Lombardije) is niet de meest logische voorbereiding op de Tour. De wedstrijden zijn uitgespreid over twee weken en verschillen onderling ook van karakter. Van de drie Tour-kopmannen van Jumbo-Visma kiest bijvoorbeeld Primoz Roglic de Dauphiné als voorbereiding in plaats van Lombardije. Hoogstwaarschijnlijk rijdt hij daar samen met Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Het is om diezelfde reden dat de kans klein is dat een van de drie Ineos-kopmannen (Egan Bernal, Chris Froome of Geraint Thomas) de Italiaanse klassieker zal rijden. Ook de Fransman Warren Barguil en de Colmbiaan Nairo Quintana hebben al aangegeven zich via de Dauphiné klaar te stomen voor de Tour.

Met een bomvolle wielerkalender vanwege de coronacrisis moeten renners keuzes maken. Het maakt dat dit jaar de meeste klassementsrenners voor de Tour waarschijnlijk geen Ronde van Lombardije rijden. Die moeilijke keuze blijft in ieder geval Vincenzo Nibali bespaard. De Italiaanse ploeggenoot van Mollema houdt vast aan zijn plan de Giro te rijden en maakte ook al vroeg bekend de Italiaanse klassiekers te doen.

En niemand hoeft Nibali - winnaar van de Ronde van Lombardije in 2015 en 2017 - uit te leggen hoe je in Como op het podium kan komen.