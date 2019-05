Wielerbond overweegt NK in buitenland: ‘Klimmen in de bergen van Oostenrijk of Duitsland’

De Nederlandse wielerbond KNWU overweegt het NK wielrennen in de toekomst in het buitenland te organiseren op een parkoers met bergen. Dit om deelname aantrekkelijker te maken voor klimmers als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Wout Poels, Robert Gesink en Bauke Mollema.

Het idee komt uit de koker van Jumbo-Visma-manager Richard Plugge. Die vertelde vanmorgen bij de start van de zeventiende Giro-etappe dat hij het plan heeft neergelegd bij het KNWU. ,,En die hebben het niet direct afgewezen.’’ Dat veel van de beste wielrenners afzeggen voor het NK op de weg is een langslepende discussie.

Zo start de Jumbo-ploeg dit jaar op het NK in Ede zonder hun kopmannen van de Tour de France, Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen. Enerzijds omdat het niet in hun programma past en omdat de risico’s op valpartijen en blessures vlak voor de Tour de France te groot zijn. Plugge: ,,Denk aan Wilco Kelderman vorig jaar.’’ Maar daarnaast dus ook omdat voor renners als Kruijswijk de kans op een resultaat nagenoeg uitgesloten is, omdat het parkoers hem niet past.

Bergen in Oostenrijk

KNWU-directeur Thorwald Veneberg laat weten dat hij het idee in overweging heeft. ,,We zijn vorig jaar al met de ploegen in gesprek gegaan hoe we kunnen proberen het NK aantrekkelijk te maken voor renners en ploegen. Een NK in de bergen in Oostenrijk of Duitsland waar flink geklommen kan worden is een van de ideeën. Wedstrijdorganisator Golazo vond het een wild en interessant idee. Ook wij vinden het interessant, maar voor nu en de komende jaren hebben we voor het NK nog even onze handen vol.’’

Voornaamste struikelblok is volgens Veneberg het geld. ,,Nu zijn Nederlandse gemeenten een grote partner, maar als je een NK in de Alpen doet is de vraag: wie betaalt de kosten? En hoe krijg je alle renners daarheen? Dat is een uitdaging.’’

Veneberg snapt dat de Nederlandse klimmers maar matig geïnteresseerd zijn voor de meeste Nederlandse kampioenschappen die niet selectief genoeg zijn en vaak uitmonden in een sprint. ,,Dat snap ik helemaal. Een NK in het buitenland zou ook niet uniek zijn. Bij het snowboarden gebeurt het en denk ook aan het NK marathonschaatsen op de Weissensee. Dat is een goed draaiend concept. De internationale wielerbond schrijft een specifiek weekeinde voor om niet te concurreren met andere wedstrijden, maar ik heb niet gelezen dat het niet in een ander land zou mogen.’’