Wielerbond trekt aantal mannen en vrouwen op Spelen gelijk

Voor de vier disciplines op de weg (wegrit en tijdrit, bij de mannen en de vrouwen) zijn er in totaal 180 kwalificatieplaatsen, 90 voor mannen en evenveel voor vrouwen, met een maximum van vier mannen en vier vrouwen per land. Aan de tijdrit nemen zowel bij de mannen als de vrouwen 35 renners deel, met een maximum van twee per land. In Tokio startten in de wegraces nog 130 mannen en 67 vrouwen.