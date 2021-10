Wielerfan met ‘Allez Opi-Omi’-bord donderdag voor de rechter, vakbond eist 1 euro schadevergoeding

Jeffrey Hoogland klasse apart op kilometer tijdrit bij EK

6 oktober Jeffrey Hoogland heeft bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen met grote overmacht goud gepakt op de kilometer tijdrit, een niet-olympisch nummer. Hoogland realiseerde een tijd van 58,016 en was daarmee liefst 1,7 seconde sneller dan zijn landgenoot Sam Ligtlee: 59,767. Het brons was voor de Pool Patryk Rajkowski in 59,890.