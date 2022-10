Wielerlegende Cipollini krijgt drie jaar celstraf voor bedreigen en slaan ex-vrouw

De voormalig wereldkampioen is door een rechtbank in zijn geboorteplaats Lucca schuldig bevonden aan het bedreigen en slaan van zijn ex. Sabrina Landucci klaagde hem in 2019 aan. Hij zou haar kort na de scheiding in 2017 in een sportschool hebben aangevallen.

Volgens Landucci ging het om stoten, klappen, schoppen met verwondingen en doodsbedreigingen. De vrouw vertelde tijdens het proces hoe De Leeuwenkoning, zoals zijn bijnaam luidt, haar bij haar nek greep terwijl ze met andere mensen in een sportschool waren. Ze beschuldigde haar ex-partner er ook van een pistool op haar voorhoofd te hebben gericht tijdens een vechtpartij. ,,Hij bedreigde mij en het pistool was geladen", aldus zijn ex-vrouw. De 55-jarige ex-renner heeft altijd ontkend.

De voormalig beroepswielrenner uit Italië is ook schuldig bevonden aan het bedreigen van Landucci’s nieuwe partner, voormalig profvoetballer Silvio Giusti. Hij moet een schadevergoeding betalen van 85.000 euro, waarvan 80.000 euro voor zijn ex-vrouw en 5000 euro voor Giusti.

‘Moeilijk pad’

De Spaanse officier van justitie had een celstraf van twee jaar en zes maanden geëist, maar de rechter besloot hem een hogere straf op te leggen. Landucci is blij met de straf. ,,Ook al was het een heel moeilijk pad en was vandaag een moeilijke dag. De eerste paar uur waren echt moeilijk, omdat de woorden van de verdediging me veel pijn deden. Ik voelde me echt beledigd. Wat me vooral pijn deed, is het beeld van een ontoereikende moeder dat werd geschetst van mij.”

De twee trouwden in 2005 en gingen in 2013 uit elkaar. Ze hebben twee kinderen.

‘Mooie Mario’

Cipolloni hoeft niet meteen de cel in. De straf is nog niet definitief, omdat Cipolloni in hoger beroep gaat. ,,Zodra we de redenen hebben gelezen, zullen we het vonnis aanvechten", aldus zijn advocaat tegen Italiaanse media.

Cipollini wordt beschouwd als een van de beste sprinters aller tijden, met 57 etappezeges. In 2002 werd hij wereldkampioen. Zijn lengte, uiterlijk en haardos leverden hem de bijnaam ‘Lion King’ op. Sportcommentator Mart Smeets noemde hem graag ‘Mooie Mario’.

‘Cipo’ staat ook bekend vanwege zijn extravagante race-outfits. Zo fietste hij in een 'spierpak', waar hij een boete voor kreeg, maar ook pakken met zebra- en tijgerprints. Buiten de baan verscheen ‘Super Mario’ als keizer Julias Caesar verkleed, op een praalwagen om zijn vierde opeenvolgende overwinningen in de 86ste Tour de France in 1999 en Caesars 2099ste verjaardag te vieren.

Volledig scherm Italiaanse meestersprinter Mario Cipollini zwaait naar de menigte als hij op een als Caesar verkleedde praalwagen arriveert om zijn vierde opeenvolgende overwinningen in de 86ste Tour de France en Caesars 2099ste verjaardag te vieren (1999). © AFP