Wielerploegen pissig op UCI vanwege schema WK

Teruglezen | Voorzit­ters Fiorentina en Torino verwachten einde seizoen, ex-club Bozeník vraagt faillisse­ment aan

30 maart Het coronavirus houdt de sportwereld in zijn greep. Lees in het liveblog hieronder de laatste ontwikkelingen. TeamNL heeft in Nederland het initiatief genomen om mensen thuis fit te houden.