Wielertweeling debuteert in WorldTour

Update Steven de Jongh kan zich niets van ongeluk of val herinneren

7:24 De Catalaanse politie heeft maandag Trek-ploegleider Steven de Jongh bewusteloos naast een weg aan de Costa Brava aangetroffen. De Nederlander was sinds maandagmorgen vermist. Hij is meteen naar het ziekenhuis van Girona gebracht, maar is inmiddels bij bewustzijn.