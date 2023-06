Wielerwereld neemt met onafhankelijke instantie concrete maatregelen om sport veiliger te maken

Fabio Jakobsen laat zich aftroeven door Jasper Philipsen in Elfsteden­ron­de

Fabio Jakobsen is er net niet in geslaagd om de Elfstedenronde voor het tweede jaar op rij te winnen. De Nederlandse renner moest na een rit over 190,3 kilometer met start en finish in Brugge de Belg Jasper Philipsen voor zich dulden.