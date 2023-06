Wielerwereld onderneemt actie: onafhankelijke instantie moet veiligheid renners waarborgen

Met video Column Thijs Zonneveld | Renners opleiden door ze massaal aan de auto te laten hangen: wat een treurnis

Columnist Thijs Zonneveld schrijft over het schandaal in de Giro voor beloftes, waarbij 31 renners werden gediskwalificeerd omdat ze al hangend aan een auto de berg op werden geholpen: ,,Ik heb het van dichtbij gezien, in kleinere koersen - vooral in Spanje en Italië. Soms zelfs voor in de koers. Dat je zelf tegen een berg op zwoegde op je kleinste versnelling - en dat je met 60 kilometer per uur werd ingehaald door een auto met een renner die zich als een waterskiër vasthield aan de ruitenwisser van de achterruit.”