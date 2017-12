'Wielrenners halen geen voordeel uit motoren'

Het AD-moment van... De oorlogstaal van Bauke Mollema

26 december We tellen dagelijks af tot het einde van het jaar met een persoonlijk relaas van verslaggevers. In aflevering 7 van de eindejaarsserie vertelt Daan Hakkenberg over de voorspellende gave van wielrenner Bauke Mollema op de dag van zijn schitterende ritzege in de Tour. 'Mollema vliegt en rijdt vandaag harder dan iedereen.'