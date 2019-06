Wielrensters beschuldigen manager van seksueel onaangepast gedrag

De drie vrouwen dienden een klacht in bij de ethische commissie van de Internationale Wielerunie (UCI), schrijven een aantal Belgische kranten (onder meer De Standaard en Gazet van Antwerpen) vandaag.



Nadat eerder een Zweedse en een Franse wielrenster naar de UCI waren gestapt, is het nu de Israëlische Esther Meisels (23) die Van Gansen beschuldigt. Ze zegt in de kranten dat hij zijn machtspositie gebruikte om deals te sluiten in ruil voor ongewenste affecties. ,,Hij wilde altijd knuffelen voor ik naar bed ging. Hij kuste me vaak op het voorhoofd en vroeg me om hem te kussen", citeren de kranten.



Van Gansen ontkent de beschuldigingen. Volgens hem gaat het om gefrustreerde wielrensters die slecht presteerden.