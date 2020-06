Wilco Kelderman: ‘Ik zou meer een klootzak moeten zijn’

Door Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam



Flashback. Zes jaar terug in de tijd, naar het Critérium du Dauphiné van 2014. Alberto Contador en Chris Froome bestoken elkaar met een bombardement van demarrages. Ze rijden het hele peloton aan puin, op één renner na: een 23-­jarig jochie in een groen Belkin-shirt. Wilco Kelderman is de enige die ze kan volgen. In de laatste rit rijdt hij ze er zelfs allemaal af. Op de slotklim blaast hij Vincenzo ­Nibali, die een maand later met overmacht de Tour de France zal winnen, uit het wiel als een kleuter op zijwieltjes.



Wilco, jij was hét talent. Voor de buitenwereld was het niet de vraag óf je op het podium van een grote ronde zou belanden, maar wannéér.

Kelderman: ,,Dat dacht ik zelf ook, ja. Ik werd zevende in de Giro, in de Dauphiné reed ik een ‘zieke’ koers. Ik dacht: nu ga ik voor de volgende stap. Maar achteraf ging het die zomer al een beetje fout. Ik begon door te slaan. In plaats van door te bouwen waar ik was, wilde ik te veel. Ik werd te extreem.”