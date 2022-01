Wilco Kelderman terug in de Giro: ‘Vorig jaar heb ik niet veel kunnen genieten in de Tour’

Door Daan Hakkenberg



Het driemans-kopmanschap is saillant. Vooral omdat Kelderman en Hindley in de Giro van 2020 ook al ploeggenoten waren, toen voor Sunweb. En uiteraard werd Kelderman er tijdens het video-interview naar gevraagd: de Stelvio-etappe in die laatste Giroweek. Kelderman was op weg naar het roze maar de Sunweb-ploegleiding koos ervoor om Hindley een vrijgeleide te geven en met Tao Geoghegan Hart naar de finish te laten rijden. Drie dagen later stonden Hindley en Kelderman als nummer twee en drie op het podium in Milaan, Hart als winnaar in het roze.