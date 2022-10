Winnaar Jonas Vingegaard slaat Tour de France volgend jaar mogelijk over: ‘Nog niet zeker dat hij gaat’

Ploegleider Merijn Zeeman zegt dat in gesprek met VeloNews. Vingegaard, die dit jaar afrekende met tweevoudig winnaar Tadej Pogacar, viert op dit moment zijn vakantie en zal pas daarna met de ploegleiding om tafel gaan zitten om de planning voor 2023 te bespreken. ,,Het is nog niet zeker dat Jonas volgend jaar naar de Tour gaat", zegt Zeeman. ,,Hij is nu op vakantie en als hij terug is wil ik graag zijn ideeën horen.”



,,Natuurlijk ligt het voor de hand dat als je het ene jaar de gele trui wint, je 'm het volgende jaar verdedigt. Het is allemaal nog niet beslist. Ik wil eerst met hem en de andere coaches praten", legt de ploegleider van de succesvolle ploeg uit. ,,Jonas heeft ook nog nooit de Giro gereden, dus ook dat is een optie voor hem. In december weten we wat we gaan doen.”

Jumbo-Visma mikte de afgelopen jaren met Primoz Roglic op eindwinst in de Tour, maar slaagde daar niet in. Dit jaar viel de Sloveen - net als vorig jaar - vroegtijdig uit en pakte Vingegaard zijn kans. Met twee etappeoverwinningen en de eindzege op zak verliet hij Parijs. Roglic viel in zowel de Tour als Vuelta geblesseerd uit en werd vorige week succesvol geopereerd aan zijn schouder. Met hem, Vingegaard en nieuwkomer Wilco Kelderman heeft Jumbo-Visma in de grote ronden meerdere paarden om op te wedden.

De 25-jarige Vingegaard tekende in 2019 een contract bij de Nederlandse ploeg en maakte een jaar later in de Vuelta zijn debuut in een grote ronde. In 2021 brak hij definitief door met een tweede plaats in de Tour achter Pogacar. Dit jaar won hij de Franse ronde door de Sloveen ruimschoots te verslaan; Pogacar strandde op bijna drie minuten.

Veel tijdritten in de Giro

De Tour de France begint volgend jaar in het Baskenland. De Giro begint in Ortona en bevat maar liefst drie tijdritten, goed voor een totaal van zeventig tijdritkilometers. Vingegaard heeft al laten zien dat hij goed tegen de klok kan rijden. In de voorlaatste Touretappe finishte hij nipt als tweede achter zijn ploeggenoot Wout van Aert.

