Winnende Remco Evenepoel brengt indrukwekkend eerbetoon aan Gino Mäder in Ronde van Zwitserland

Peña neemt in Slovenië leiderstrui over van ploeggenoot Groenewegen

Jesús David Peña heeft de vierde rit van de Ronde van Slovenië op zijn naam gebracht. Na een rit over 167 kilometer van Ljubljana naar Kobarid fietste de Colombiaan naar de winst nadat zijn ploeggenoot Filippo Zana in leidende positie in de afdaling onderuit ging. De Italiaan kon nog wel verder, eindigde als tweede en nam de leiding in het algemeen klassement over van Dylan Groenewegen. Wout Poels was de beste Nederlander. Hij eindigde als zevende en staat achtste in het klassement. Morgen is de vijfde en laatste etappe.



In Slovenië waren de gedachten ook bij Gino Mäder, de renner die vrijdag overleed aan de gevolgen van zijn val in de Ronde van Zwitserland. Zijn landgenoot Simon Pellaud gaf tijdens de wedstrijd een eerbetoon aan Mäder door tijdens de beklimming van de Kolovrat aan te vallen. Met tranen in zijn ogen wees hij met zijn vinger omhoog en liet zich terugzakken in het peloton.