WK in eigen land in gevaar voor Giro-winnaar Jay Hindley

Vuelta etappe 12 Richard Carapaz verslaat Wilco Kelderman op slotklim, Remco Evenepoel ook na val ongenaak­baar

Richard Carapaz heeft de twaalfde etappe in de Vuelta gewonnen. De 29-jarige renner uit Ecuador was op de slotklim Peñas Blancas te sterk voor Wilco Kelderman, die na een goede dag tweede werd op negen seconden. Remco Evenepoel ging op 50 kilometer voor de finish onderuit, maar stond snel weer op en liet zijn achtervolgers in het algemeen klassement niet profiteren.

1 september