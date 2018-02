WK veldrijden in eigen land: van Boom, Vos tot Groenendaal

Voor de achtste keer wordt dit weekeinde een WK veldrijden in Nederland georganiseerd. Topfavoriet Mathieu van der Poel kan zich vasthouden aan de gouden medailles van Marianne Vos en Richard Groenendaal bij eerdere edities in eigen land.

Door Pim Bijl

Lars Boom, Hoogerheide 2009

Net als Mathieu van der Poel nu was thuisrijder Lars Boom in 2009 de duidelijke topfavoriet. Maar de beelden van toen kan Van der Poel beter links laten liggen. De titelstrijd in Hoogerheide liep voor Boom volledig anders dan verwacht.

Dat jaar was alles raak voor de wereldkampioen van een jaar eerder in Treviso. In de weken vooraf bombardeerden de Belgen hem tot ‘nationale vijand’. Maar na twee ronden door het Brabantse veld zag de plots zoek gereden Boom al in dat hij kansloos was geworden.

De ronden daarna werden een regelrecht strafkamp. De Belg Niels Albert fietste naar de zege, Boom werd twintigste. Op een spandoek in het overvolle centrum van Hoogerheide stond ‘De Boom is geveld. Een deceptie voor Boom, die twee jaar lang zijn ambities op de weg beperkt had gehouden in het teken van het WK in Hoogerheide.

Volledig scherm © ROBERT VAN DEN BERGE2009

Marianne Vos, driemaal raak

Toch konden de Nederlandse fans juichen dat weekeinde in Hoogerheide. Marianne Vos, toen pas 21 jaar, werd voor de tweede keer wereldkampioen in het veld. Voor een snelcursusje omgaan met de druk in eigen land zou Mathieu van der Poel nog even langs moeten gaan bij de ster van het vrouwenpeloton. Eigen land blijkt voor haar vruchtbare bodem.

Drie jaar eerder in Zeddam was het voor een piepjonge Vos namelijk ook al raak, terwijl het brons naar Daphny van den Brand ging. En in 2014 - alweer in Hoogerheide – fietste Vos naar haar voorlopig laatste wereldtitel door de modder. Zonder noemenswaardige tegenstand verliep dat destijds nog. Hoe anders zal het nu zijn. Vos, vorige week teruggekeerd na lang gekwakkel met een ‘zware verkoudheid’, is slechts een outsider voor het podium.

Volledig scherm © OF

Richard Groenendaal, Sint-Michielsgestel 2000

In zijn eigen achtertuin reed Richard Groenendaal naar het hoogst haalbare, de wereldtitel. Maar na afloop ging het vooral om het feit dat de Belg Nys (net als Groenendaal uitkomend voor Rabobank) zijn benen stilhield toen Groenendaal wegreed. Dat was volgens afspraak met toenmalig Rabobank-teammanager Jan Raas. Nys’ landgenoot Mario de Clerq haalde ferm uit, België was te klein.

Groenendaal heeft altijd de waardering voor zijn wereldtitel gemist. In de documentairereeks 'Flandriens in het veld' keek hij twaalf jaar later terug op zijn veelbesproken gouden medaille. ,,Toen ik stopte, vroegen veel mensen me of dit het hoogtepunt van mijn carrière was. Maar dat was het zeker niet, eerder een dieptepunt zelfs.”